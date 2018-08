Managerul Ateneului din Iasi, declaratii de ultima ora! Ce surprize a pregatit spectatorilor in luna septembrie - LIVE VIDEO

Ateneu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Managerul Ateneului din Iasi, Andrei Apreotesei, va organiza joi, 30 august 2018, incepand cu ora 11.00, o conferinta ce va avea loc la Ateneul din Iasi. Citeste si: Noi evenimente interesante propuse iesenilor in aceste zile la Ateneul din iasi Acesta va prezenta principalele evenimente ale lunii septembrie, dar si programul integral al lunii. Apreotesei va mai discuta despre proiectul "Ateneul in oras" care in acest an va avea o mai mare anvergura fata de anul precedent, urmand ca majoritatea actiunilor din luna septembrie, Ateneul sa le desfasoare in diferite cartiere ale orasului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...