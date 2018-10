Managerul Institutului de psihiatrie Socola din Iasi, in studioul BZI LIVE. Medicul Gabriel Oprisanu va face un anunt important 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 15 octombrie 2018, in studioul BZI LIVE va fi prezent dr. Gabriel Oprisanu, managerul Institutului de psihiatrie Socola din Iasi. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman va face un anunt important care ii priveste in special pe pacienti si familiile acestora. In cadrul emisiunii, care va debuta la ora 13.00, medicul Gabriel Oprisanu va prezenta si stadiul in care se afla proiectele care vor transforma unitatea medicala intr-una de nivel european. Persoanele interesate pot adresa intrebari managerului Institutului de psihiatrie Socola din Iasi accesand pagina de BZI si pagina de internet www.bzi.ro. Emisiunile BZI LIVE inregistreaza un real succes, fiecare editie in parte numarand zeci de mii de vizualizari. Ai ratat ...