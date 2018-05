Manastirea Frumoasa din Iasi intra in reparatii capitale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Municipiul Iasi in parteneriat cu Manastirea „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” - Frumoasa anunta inceperea lucrarilor de restaurare din cadrul proiectului „Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”. Conferinta de lansare va avea loc in data de 8 mai 2018, ora 13.00, in sala Vasile Pogor (Sala Mare) a Primariei Municipiului Iasi. Lucrarile de constructii, desfasurate potrivit exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice, vizeaza restaurarea, consolidarea, protejarea si punerea in valoare a cladirilor monument istoric ce alcatuiesc Ansamblul Manastirii Frumoasa: Biserica „Sfintii Arhangheli”, Pala ...