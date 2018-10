Mancarea bolnavilor de la Spitalul din Slatina a fost gatita la gratar, in curte, dupa ce orașul a ramas fara gaze

Vești proaste pentru bucureșteni: Cresc tarifele la calatoria cu taxiul Călătoria cu taxiul prin Bucureşti se scumpeşte cu 30 de bani la toate companiile. De la 1 noiembrie taximetriştii vor cere aproape 2 lei pe fiecare kilometru parcurs în timpul zilei şi cu minim 30 de bani mai mult în timpul nopţii. Unii operatori practică deja noile tarife, informează Digi24.ro.Pri ...

Coalitia pentru Familie, ultimul mesaj inainte de vot: Bilanțul umilințelor comandate impotriva susținatorilor Referendumului pentru casatorie După încheierea campaniei pentru Referendumul național din 6/7 octombrie 2018, Coaliţia pentru Familie face "bilanțul umilințelor comandate – demne de campania din 1946 – la care au fost supuși voluntarii campaniei și cetățenii României care au încercat să apere o definiție mai veche decât orice leg ...

Iulia Albu, atac la adresa lui Brigitte Sfat: "O pitipoanca!". Cum a reactionat fosta sotie a tenismenului Ilie Nastase Iulia Albu a criticat-o pe Brigitte Sfat pentru greselile de stil, introducand-o in categoria pitipoancelor. Fosta ...

Biroul Electoral Judetean a admis doua sesizari depuse de USR Tulcea. Despre ce este vorba Biroul Electoral de Circumscripție nr. 38 – Județul Tulcea, a admis, cu unanimitate, două sesizări depuse de USR Tulcea în privința afișajului electoral în vederea referendumului din 6-7 octombrie. Astfel, bannerele amplasate pe străzile din comuna Jurilovca (localitățile Jurilovca ...

Tensiuni intre Franta si Rusia. Exista o posibila "escaladare" militara Decizia Rusiei de a livra armatei siriene baterii de apărare antiaeriană S-300 "contribuie la menţinerea riscului de escaladare militară", a declarat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Franţei, citat de Reuters. Citește mai departe...

Germania si Marea Britanie au semnat un acord de cooperare militara: Londra va apara Europa si dupa Brexit Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

O greseala a senatorilor in transpunerea GDPR ar putea bloca activitatea Institutului National de Statistica Activitatea Institutului National de Statistica (INS) s-ar putea bloca, in curand, daca Guvernul nu corecteaza, prin ordonanta de urgenta, o greseala comisa in urma cu cateva luni de parlamentarii care au transpus in legislatia noastra Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR).

Fost sef ANAF: Va fi apocalipsa fiscala, mai rau ca la declaratia 600 Fostul şef ANAF Gelu Diaconou este de părere că decizia de a trimite, în noiembrie, decizii de impunere pe ultimii cinci ani, va provoca o adevărată apocalipsă fiscală, mai rău decât s-a întâmplat în Citește mai departe...

EXATLON Romania. Giani Kirița, critici dure la adresa Dianei Senteș: ”Ai probleme psihice”! EXATLON România. Giani Kiriță a lansat critici dure la adresa Dianei Senteș, după ce aceasta i-a furat lui Doru salteaua, în timpul nopții, atunci când el se afla la toaletă. Războinica era deranjată de fiecare dată când colegul ei de echipă ieșea afară din baracă, așa că s-a hotărât să îi dea acestuia o lecție. […] The post EXATLON România. Giani Kiriță, critici dure la adresa Dianei Senteș: ”Ai probleme psihice”! appeared first on Cancan.ro.