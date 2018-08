Manchester City invinge Chelsea in Supercupa Angliei

Denisa Golgota, o tanara de doar 16 ani, a obtinut a doua medalie la Campionatele Europene de gimnastica de la Glasgow, in Scotia, dupa prima reusita a zilei de duminica, un bronz la sarituri.

La Inspectoratul de Politie al judetului Gorj a fost declansata o ancheta dupa ce un agent despre care se presupune ca este din Motru ar fi fost fotografiat in timp ce dormea in autospeciala Politiei Rutiere.

Ups, a comis-o! Dorian Popa a încălcat legea și… pentru greșeala sa, artistul a plătit cu permisul! Până să fie prins de echipajul de poliție, excentricul cântăreț a gonit pe străzile Capitalei, pentru că nu a oprit la semnalele agentului.