Manchester United plateste 45 de milioane € pentru inlocuitorul lui Jose Mourinho si NU e Zidane!

Jose Mourinho pare din ce in ce mai aproape de finalul aventurii de la Manchester United. Presa din Anglia anunta ca argentinianul Mauricio Pochettino este cel care ii va succeda portughezului. United trebuie sa umble la pusculita pentru a-l aduce pe Mauricio Pochettino de la Tottenham, clauza de rezilere a contractului fiind de 45 de milioane de euro. Mutarea se va la finalul acestui sezon. Din 2014 pe banca londonezilor, tehnicianul argentinian pare la randul lui nemultumit de tratamentul pe care il primeste din partea conducerii. Dupa o vara fara vreun transfer notabil, motivul fiind investitia in noul "White Hart Lane", Pochettino are acelasi obiectiv, calificarea in Liga Campio ...