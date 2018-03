Mandri de bunicii nostri! Pensionari voluntari pentru copiii ”uitati” in spital. ”Imi reglez tensiunea privind acesti ingeri neajutorati”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de pensionari participa la un curs de manipulare a bebelusilor pentru a putea avea grija ulterior de copiii bolnavi si singuri din spitale. Aproximativ 40 de varstnici din cadrul Clubului Seniorilor, aflat in subordinea DGASPC Sector 4, au spus „prezent” si s-au inscris la cursurile unde au folosit-o pe „Petruta”, o papusa didactica, pentru a invata cum sa manipuleze bebelusii, relateaza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, Bucuresti. „Cand am luat nou nascutul in brate si i-am simtit inima cum bate in tandem cu a mea, am fost coplesita. Intre timp am renuntat la medicamentele de inima, imi reglez tensiunea privind acesti ingeri neajutorati”, a spus Ma ...