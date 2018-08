Mandria de a fi Roman. Oda decat partidului, de Centenar

Fericirea e ceva catre care tindem toti, dar nu e foarte simplu de atins. Insa cu pasi marunti sau mai mari, putem sa o cunoastem. Si nu putine lucruri stau in puterea noastra. Unul dintre ele a reiesit in urma unui studiu recent.

Mihaela Buzarnescu a vorbit despre calificarea superba obtinuta in finala turneului de la San Jose, dotat cu premii in valoare de 733 de mii de dolari.

O blondă cu forme apetisante ar putea câștiga lejer premiul întâi dacă ar exista un concurs de originalitate legat de ținutele petrecăreților de la Untold 2018. De altfel, ea a lansat în această seară o nouă modă în materie de pantaloni scurți! Mai exact, tânăra a venit îmbrăcată într-o pereche de bikini-jeanși, dres plasă, pantofi […] The post Cea mai extravagantă apariție de la Untold! O blondă cu un posterior bombat a venit îmbrăcată cu bikini din jeanși și sutien appeared first on Cancan.ro.

In seara zilei de 6 februarie 1999, in timpul primei vizite in Ungaria a unui premier roman dupa 1989, seful guvernului maghiar de atunci, Viktor Orban, l-a invitat pe omologul sau de la Bucuresti la o cina intr-un celebru restaurant budapestan, Gundel, plin (ca in fiecare seara, de altfel) cu oamen ...