Manelistul Dani Mocanu, la Parchetul Militar. Jandarmii din videoclipul sau le-au spus sefilor ca participa la un proiect cultural

Manelistul Dani Mocanu a fost audiat, marti, 21 august, de procurorii Parchetului Militar, in cazul celor cinci jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi al judetului Dambovita - Detasamentul Mobil de Interventie (structura anti-terorista), care au aparut intr-un videoclip al cantaretului. Jandarmii au aparut in videoclip imbracati in uniforme si cu o masina de interventie. Jandarmii ar fi cerut aprobarea sefilor, carora le-au spus ca vor fi protagonisti intr-un proiect cultural. Cantaretul spune ca n-ar fi stiut ca figurantii lui sunt oameni ai legii. Citeste si: Incredibil! Cat a platit Dani Mocanu pentru a avea ''mascati'' in videoclip Jandarmi anchetati de Parchetul Mil ...