Manfred Weber, cenzurat de traducatorul in limba romana cand l-a criticat pe Liviu Dragnea in Parlamentul European

Liviu Dragnea

Liderul grupului parlamentar al PPE din Parlamentul European, germanul Manfred Weber, a luat cuvantul in PE si a vorbit despre situatia din Romania, mentionand inclusiv faptul ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost „deja condamnat”.

Discursul lui Manfred Weber a avut loc dupa ce Parlamentul European a decis activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei. Ulterior, PE a trecut si la analizarea situatiei din Romania si a decis adoptarea unei rezolutii in octombrie, dupa ce premierul Viorica Dancila va merge la Strasbourg pentru a-si prezenta punctul de vedere in fata europarlamentarilor.

In discursul sau, Manfred Weber a condamnat violentele impotriva protestatarilor, la mitingul Diasporei din 10 august, si a acuzat guvernul Romaniei ca incearca sa il protejeze pe Liviu Dragnea, care are deja o condamnare definitiva la activ si o condamnare in prima instanta.

Traducatorul in limba romana a omis insa partea in care Weber a vorbit despre condamnarea lui Dragnea.

Ce a declarat Manfred Weber:

„Exista si un al doilea exemplu despre care vreau sa va vorbesc. Am vazut demonstratii de masa in aceasta vara nu in Budapesta, ci la Bucuresti, cu violente de strada. Presedintele a intervenit la aceste demonstratii si a trebuit sa le ceara fortelor de ordine sa fie mai atente.

Acolo exista un guvern care foloseste in mod gresit majoritatea pentru a-l proteja pe liderul partidului socialist, care este deja condamnat. Am fost de acord cu totii, inclusiv socialistii, sa punem acest aspect pe agenda viitoarei sesiuni plenare. Din nou, imi exprim speranta ca fiecare stat este gata sa lupte impotriva coruptiei”, a spus liderul PPE.

Cum a interpretat traducatorul roman:

„Exista si un al doilea exemplu pe care doresc sa vi-l impartasesc. Am avut demonstratii de masa in aceasta vara, nu in Budapesta, ci in Bucuresti, cu violente pe strazi. Si presedintele a trebuit sa intervina in aceste demonstratii si a trebuit sa ceara politiei sa fie mai atenta.

Exista si alte probleme politice in sanul grupului politic socialist din Europa si sper ca toata lumea e dispusa sa lupte impotriva coruptiei, in toate situatiile in care aceasta se manifesta”, a spus traducatorul.

