Manfred Weber, dupa intalnirea cu Viorica Dancila: 'Sunt extrem de ingrijorat de situatia din Romania, cerem, de urgenta, Guvernului sa se opreasca' - VIDEO

Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a transmis, după întâlnirea avută marţi cu premierul Viorica Dăncilă, că este extrem de îngrijorat de situaţia din România şi că a întrebat-o pe Dăncilă despre corupţie şi despre independenţa justiţiei, el arătând că România face paşi înapoi în ceea ce priveşte lupta anticorupţie. "Nu vom negocia în ceea ce priveşte statul de drept”, este mesajul lui Manfred Weber, după întrevederea cu premierul român, scrie news.ro.

”Sunt extrem de îngrijorat de situaţia din România. Am întrebat-o astăzi pe prim-ministrul Viorica Dăncilă despre corupţie şi despre independenţa justiţiei. Nu vom negocia în ceea ce priveşte statul de drept”, a scris, pe Twitter, liderul grupului PPE, Manfred Weber.

El arată că România face paşi înapoi în ceea ce priveşte lupta anticorupţie şi se fac presiuni asupra independenţei justiţiei, cerând de urgenţă Guvernului român să se oprească.

"Ţara face paşi înapoi în ceea ce priveşte lupta anticorupţie şi se fac presiuni asupra independenţei justiţiei. Am văzut, în această vară, în Bucureşti, oameni bătuţi de forţele de ordine şi, sincer, asta este inacceptabil. Lupta împotriva corupţiei nu este un lux, ci o necesitate absolută pentru a ne proteja cetăţenii şi afacerile împotriva abuzurilor din partea statului. De aceea, cerem, de urgenţă, Guvernului român să se oprească. Suntem de partea cetăţenilor europeni şi nu vom negocia niciodată în ceea ce priveşte statul de drept”, afirmă liderul grupului PPE, Manfred Weber, într-o declaraţie video postată pe contul său de Twiter.

Guvernul a transmis, marţi, că în cadrul convorbirilor avute de premierul Viorica Dăncilă cu liderul grupului PPE, Manfred Weber, au fost abordate dosarele de actualitate de pe agenda europeană, în perspectiva preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene la începutul anului viitor. Primul-ministru a prezentat stadiul pregătirilor desfăşurate de către autorităţile de la Bucureşti, asigurând asupra cooperării strânse cu Parlamentul European în vederea finalizării dosarelor legislative şi asigurării unui mandat de succes, a precizat Guvernul.

”De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a avut un schimb deschis de opinii cu interlocutorul său cu privire la situaţia din România, în perspectiva dezbaterii care va avea loc în Parlamentul European la începutul lunii octombrie, subliniind disponibilitatea sa şi a Guvernului pentru un dialog deschis cu reprezentanţii instituţiilor europene pe toate subiectele de interes. Premierul a reafirmat şi cu această ocazie ataşamentul Guvernului României faţă de principiile şi valorile democratice. În acelaşi timp, a arătat că răspunsul la provocările cu care se confruntă proiectul european în prezent, poate fi găsit prin demonstrarea solidarităţii între statelor membre şi nu prin crearea unor noi clivaje în interiorul Uniunii”,a informat Executivul.

Săptămâna viitoare, în 3 octombrie, în plenul Parlamentului European va avea loc o dezbatere privind situaţia statului de drept în România, la care este invitată şi Viorica Dăncilă.

După cum anunţa europarlamentarul Siegfried Mureşan în 13 septembrie, Parlamentul European va adopta o rezoluţie despre situaţia din România în cea de-a doua sesiune plenară din luna octombrie (22-25 octombrie).

I am extremely worried about the situation in #Romania. I asked Prime Minister @VioricaDancila today about corruption and the independence of the judiciary. We will not bargain over the rule of law. #BetterEurope pic.twitter.com/oF9wNuWqT6