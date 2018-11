Manifestare importanta la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi

IJJ Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul acestei saptamani, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean - IJJ Iasi va avea loc un eveniment dedicat tocmai celor care au imbratisat aceasta meserie. Joi, 8 noiembrie, la sediul Inspectoratului va fi dezvelit bustul domnitorului Grigore Alexandru Ghica, intemeietorul Jandarmeriei Romane. Pe langa acest eveniment, in curtea inspectoratului vor mai avea loc si alte activitati. "Este vorba de un ceremonial militar derulat cu ocazia dezvelirii bustului domnitorului Grigore Alexandru Ghica, intemeietorul Jandarmeriei Romane. Activitatea se va desfasura in data de 8 noiembrie a.c., ora 13:00, la sediul Inspectoratului Judetean de Jandarmi lasi din Bulevardul Poitiers, nr 18-22. In cad ...