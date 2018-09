Manifestari culturale deosebite in aer liber, organizate de actorii Ateneului din Iasi - FOTO

Ateneu in Oras 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupa Ateneului din Iasi a avut un weekend plin de evenimente in aer liber, organizate in cadrul proiectului „Ateneu in oras”. Sute de spectatori dorinici de manifestari culturale de buna calitate, au strans actorii in diferite locatii din Iasi, precum gangul Moldova, esplanada Oancea sau Pomul Verde. Citeste si: Noi proiectii cinematografice la Ateneu Iasi saptamana aceasta Aventurile actorilor Ateneului din Iasi nu se opresc insa aici. Va vom tine la curent cu programul acestora, in zilele urmatoare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...