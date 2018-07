Marți, 31 iulie – ultima zi de depunere a Declarației Unice. Cat risca sa plateasca cei care intarzie

Data de 31 iulie este prevăzută ca termen de depunere a Declaraţiei Unice la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Nedepunerea la termen a acestei declarații poate fi sancţionată cu amendă de la 50 la 500 de lei. „Nedepunerea la termenul prevăzut de lege de către persoanele fizice a Declaraţiei Unice se sancţionează cu amendă The post Marți, 31 iulie – ultima zi de depunere a Declarației Unice. Cât riscă să plătească cei care întârzie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.