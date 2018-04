Mara Banica a rupt tacerea! Noi detalii despre Ionela Prodan ies la iveala dupa moartea sa! Acum totul este clar!

Ionela Prodan nu a vrut sa se stie ca este bolnava. A preferat sa nu se afle lucrul acesta. Iata motivul pentru care indragita cantareata nu a dorit ca publicul sa stie ca are probleme de sanatate.

De ce Ionela Prodan si-a ascuns boala

Simona Gherghe si Mara Banicaau spus ca Io nela Prodan slabise foarte mult din cauza bolii. Insa interpreta aparea mereu cu zambetul pe buze si nu a lasat sa se vada prin ce trecea.

„Viata e o bucurie. Absolut, absolut! Totul s-a schimbat in viata mea. Ancuta din San Diego m-a sunat acum cateva luni si mi-a zis ca m-a vazut pe pagina Anamariei… «Mama, parca erai sora Anamariei!». (…).

Cam sase luni de zile a durat schimbarea. (…). Cand imi era foame, mancam un fruct. Mananc fructe si legume. Nu crude, gatite. Toate erau bio. Nu mai mananc carne. Dupa ora sase doar apa beam. (…).

Dupa hotararea mea, am mers cu Anamaria in Italia si am facut cumparaturi: mi-am luat haine cu mult sub marimea mea. Va dati seama ca ajunsesem la 18-20 marimea si asta e 12. Deci, sunt sase numere. (…). Se poate (n.r.: se poate sa slabesti fara nicio operatie estetica)! Am auzit ca mi-as fi operat stomacul, ca mi-as fi pus inel gastric. (…). E foarte importanta linistea. Nu, nu mai beau cafea si nici vin. Beau ceai verde, de tei, musetel. M-am intrebat ce am facut bun in viata,”, declara la un moment dat Ionela Prodan.

„Ea nu era atat de slaba acum de la curele de slabire. Respectul pentru public a fost atat de mare incat n-a vrut ca publicul sa o tina minte plangandu-se de o boala. Ea a mascat aceasta boala din respect pentru public. (…) Nu stiam ca era atat de grav bolnava,” a spus Mara Banica potrivit spynews.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.