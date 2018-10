Mara Banica rupe tacerea in legatura cu fostul ei iubit. Pentru prima data, Mara Banica vorbeste deschis despre relatia pe care a avut-o si care s-a incheiat dupa multi ani. Ea si Razvan au decis, la un msa mearga pe drumuri separate.

In luna mai a acestui an, Mara Banica a anuntat ca s-a despartit de iubitul sau, Razvan, recunoscand ca ar fi fost mult mai complicat daca ar fi fost casatoriti cu acte, insa insistand si asupra ideii ca este foarte mandra de ea. Iata ce spunea atunci:

”Singurul lucru pe care mi-l doream era o casnicie reala pe care nu am avut-o, asta imi lipsea. Ar fi fost mai complicat daca eram casatoriti cu acte, imi pare rau si vreau sa cred ca si lui ii pare rau”.

Intr-un interviu pe care l-a oferit la Antena Stars, Mara Banica a vorbit despre fosta iubire, despre modul in care a reusit sa slabeasca 18 kilograme si a sfatuit telespectatorii sa isi traiasca ”momentul”:

„Am slabit, da. Am dat jos in total 18 si a fost cu dus si intors, am slabit fara sport. N-as sfatui pe nimeni sa faca lucrul asta. Acum am doua zile de antrenament si doua zile de aparate. Am trecut prin niste etape firesti, o despartire dupa multi ani. Oamenii ancorati in trecut nu sunt fericiti. Imi traiesc povestea, imi traiesc momentul. Sunt mega, mega fericita”, a spus Mara Banica pentru Antena Stars.

Mara Banica rupe tacerea in legatura cu fostul: ”Nu mai merge un lucru: rupeti-l!”

Mara Banica sustine ca a fost o relatie toxica si ca nu ar mai trait asa niciodata. Este constienta ca in orice clipa poate aparea cineva mai bun in viata ei.

„Nu cred ca as mai sta in viata vietilor mele intr-o relatie toxica. Nu! Nu mai merge un lucru: rupeti-l! Ma gandeam ce fac eu singura, ce o sa faca copilul… nu exista asa ceva! Poate aparea un alt ‘al meu’ care sa fie de 200 de ori mai bine. Sa traiesti din nou! E ceva mai misto pe lumea asta decat sa te indragostesti? Nu!”, a mai spus Mara Banica.

