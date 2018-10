Maradona, atac dur la adresa lui Messi

Sorin Gheorghe a fost subprefect de Buzau. Politicianul a suferit un atac de cord in cursul zilei de vineri. In ultima p...

Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, disparut in Turcia dupa ce a intrat in sediul Consulatului tarii sale, si-ar fi inregistrat propria moarte. Khashoggi ar fi pornit functia de inregistrare de pe ceasul sau Apple Watch, exact inainte de a intra in consulatul saudit din Istanbul, in data de 2 octomb ...