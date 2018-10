Maradona l-a facut praf pe Lionel Messi: Este inutil sa faci un lider dintr-un om care merge de 20 de ori la toaleta inainte de meci

Gruprea antrenata de Laurentiu Reghecampf in Emiratele Arabe, Al Wahda, merge ceas in Cupa Ligii si a mai inregistrat un nou succes.

O sticla de vin Romanee-Conti, produsa in 1945, a fost adjudecata cu suma record de 558.000 de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, sambata, la New York, in cadrul careia doua loturi au doborat precedentul record in acest domeniu, informeaza AFP.