Maraton de cinema in aer liber, in Iulius Parc: Caravana filmelor NEXT si Movie Nights

Movie Nights Iulius Parc

Dupa un week-end cu proiectii de filme in aer liber urmeaza si mai multe seri cinematografice. Pe 14 si 15 august 2018, in Iulius Parc poposeste Caravana Filmelor NexT, iar la finalul saptamanii, alte doua pelicule se vad la Movie Nights.

Pentru al patulea an consecutiv, Caravana Filmelor NexT face un popas in Iulius Parc. Marti si miercuri, pe 14 si 15 august 2018, cinefilii isi vor putea intinde paturile pe iarba si sa se bucure de cinema in aer liber, iar cei care prefera compania prietenilor pot opta si pentru picnic sub clar de luna. Intrarea este libera, fiecare serie de proiectii de scurtmetraje incepand de la ora 21.00. Caravana vine la Iulius Parc Cluj cu doua programe speciale: „100 de ani de scurtmetraje romanesti” si „NexT Is Feminist” - filme scurte realizate de femei regizor din tara noastra.

Marti vor fi proiectate pelicule semnate, printre altele, de Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, Radu Jude si Cristian Nemescu. Miercuri, pe ecranul din Iulius Parc vor rula filme scurte romanesti realizate de femei regizor, precum Iulia Rugina, Georgiana Moldoveanu si Sanziana Nicola.

Asa cum i-a obisnuit pe cinefili, serile de vara cu filme continua in week-end, la Movie Nights. Vineri, 17 august, de la ora 21.00, spectatorii vor viziona drama „Estiu 1993” (Vara lui 1993). Regia este semnata de Carla Simón, care a primit Marele premiu al juriului international Generatia K+ si premiul pentru Cel mai bun debut la Festivalul International de Film de la Berlin 2017. Spectatorii vor descoperi povestea Fridei, o fetita de sase ani care, dupa decesul parintilor, paraseste Barcelona si pe bunicii sai. Desi familia ei adoptiva este prietenoasa si locuieste la o ferma dintr-o zona montana unde pare ca viata este o vacanta permanenta, Fridei ii este greu sa gestioneze durerea provocata de moartea parintilor si sa se adapteze la noua ei viata.

Sambata, 18 august, tot de la ora 21.00, va fi timpul pentru o comedie autohtona, in regia lui Dan Chisu. „Ursul” este un road-movie plasat in Romania anilor '90. Noul director al Circului de Stat vrea sa rezolve problemele financiare prin vanzarea singurului urs, batran, unui vanator german. Insa artistii circului se impotrivesc si de aici se tes situatii amuzante, dar care transmit mesaje puternice despre pasiunea pentru meserie si dragostea fata de companionul lor necuvantator.

