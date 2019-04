Maraton de soferi bauti, pe strazile constantene. Unul nu avea nici macar permis de conducere

La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Lumina, județul Constanța, care a condus un autoturism pe DN 22, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat).Totodată, polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Ulmeni, județul Buzău, care a condus un autoturism pe strada Mateiu Caragiale din localitatea 23 August, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat).În aceeaşi zi, polițiștii din cadrul Secției 5 au depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul 1 Mai din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat).Conducătorii auto au fost conduși la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 72 de ani, din localitatea Murfatlar, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 3, fără a poseda permis de conducere corespunzător pentru vehiculul în cauză. Totodată, polițiștii au stabilit faptul că respectivul conducător auto se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat).La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au depistat un tânăr, în vârstă de 19 ani, din Republica Moldova, care a condus un autoturism, pe raza stațiunii Mamaia, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.