Marcel Ciolacu a votat la referendum: Am fost sa votez pentru casatoria intre un barbat și o femeie

Președintele PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a votat duminică la referendum. Acesta a spus că a votat pentru căsătoria între un bărbat și o femeie, precizând că nu a votat împotriva unei minorități.

„Astazi am fost sa votez la referendum. Este opțiunea mea sa cred ca e mai bine așa. Sunt 3 mil de romani care au semnat initiativa. Cred in demersul bisericii.

Am fost sa votez pentru căsătoria între un bărbat și o femeie.

Dar nu am votat împotriva unei minorități .

Nimeni nu are voie intr un stat european sa interzica altor persoane dreptul la libera exprimare, nimeni nu are voie sa interzica altor persoane sa si aleaga religia, nimeni nu are voie sa interzica ca doua persoane de acelasi sex sa traiasca impreuna.

Referendumul pt definirea familiei nu trebuie sa fie un nou prilej de divizare a societatii sau de radicalizare a ei. Romania este unul dintre cele mai tolerante state din lume.

Acest demers trebuie urmat de o dezbatere serioasa in Parlamentul Romaniei privind parteneriatul civil intre persoane de sex diferit sau persoane de acelasi sex.

România demonstrează astfel ca e o societate toleranta si credibila.”, este mesajul transmis de Marcel Ciolacu.