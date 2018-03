Marcel Toader a ramas fara casa! Vecinii l-au evacuat cu scandal! Apartamentul afaceristului a fost vandut la licitatie, din cauza unei datorii la intretinere!

Marcel Toader

Marcel Toader a fost evacuat din apartamentul in care locuia iar imobilul a fost vandut la licitatie.

Marcel Toader a ramas fara casa! Omul de afaceri care s-a facut remarcat anul trecut prin scandalul cu fosta sotie, Maria Constantin, a fost evacuat inca de la sfarsitul anului trecut din apartamentul cu trei camere de pe strada Brezoianu, ca urmare a datoriilor acumulate la intretinere. Conform publicatiei de vanzare, apartamentul lui Marcel Toader a fost scos la licitatie pe data de 11 ianuarie 2018 cu pretul de 67.000 euro.

Paradoxal, Marcel Toader a fost executat pentru o datorie de aproape 8 ori mai mica. El avea o restanta la intretinere care ajunsese la aproape 40.000 lei adica mai putin de 8.700 euro, iar asociatia de proprietari din blocul respectiv a cerut si a obtinut in instanta exacutarea silita a lui Toader. Sau mai precis, a firmei sale de piscine, care era proprietara in acte a imobilului. Mai bine de 3 ani, Marcel a refuzat sa plateasca cotele de intretinere, spre disperarea vecinilor.

Marcel Toader a ramas fara casa! Vecinii l-au evacuat! Ce spune afaceristul!



Interesant este ca Marcel Toader declara, in urma cu 6 luni, ca imobilul nu poate fi scos la licitatie pentru ca exista un proces pe rol. In schimb, spunea Marcel, il va scoate la vanzare pentru ca s-a saturat de „vecini comunisti”. Omul de afaceri era suparat pentru ca in bloc nu era caldura, ca nu exista portar si ca nimeni nu da zapada din fata intrarii, in lunile de iarna.



Marcel Toader a locuit in apartamentul de pe strada Brezoianu atat cu Maria Constantin.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.