Marcel Toader, adevarul despre relatia cu Bianca de la „Insula iubirii”: „Lucrurile au inceput simplu…”

De cateva zile, presa mondena scrie despre o noua relatie in lumea mondena. Protagonistii sunt Marcel Toader si Bianca Roman, fosta ispita de la „Insula iubirii". Bianca Roman a decis sa spuna lucrurilor pe nume si marturiseste ca isi doreste o relatie nebuna si sincera. Cat despre Marcel Toader, aceasta se declara profund impresionata. „M-a invitat inauntru, eram in curtea evenimentului. Eu am stat cu prietena mea si am servit un pahar de sampanie, dupa care am fost si am mancat la restaurant. Eu am situatia sub control, chiar daca simt ca scapa uneori. Am dansat, am baut, stie sa danseze mai bine decat mine, eu am doua picioare stangi. Am ras, ne-am distrat, tin minte ca am ramas fara aer la povestile lui. ...