Mare atentie! Aceste zodii au ghinion in urmatoarea saptamana

Ele sunt zodiie care vor avea parte de mult ghinion in saptamana 12-18 august. Berbec- Spectacolul Perseidelor din 12-13 august ne va umple noptile de bucurie si de lumina albatru-bleumarin. Ploia de meteori sau meteoriti va fi vizibila si pentru noi in Romania, in Europa, dar si in USA. In Leu va fi acest fenomen rar astral si activeaza, starneste pasiuni pentru voi, Berbecilor. Acest femonen va fi asociat cu Luna Noua si va va umple casa de zambete de copilasi, de evenimente unice, reale. Taur- Reuniuni de familie si petreceri de sezon se vor desfasura sub mantia Pleiadelor, de care va fi agatat un Crai Nou(Luna Noua din Leu). Se reintorc acasa copiii de pe meleaguri straine, dar si cei care sunt plecati peste noua mari si nou ...