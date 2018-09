Mare atentie! Asta e cea mai noua metoda de a fi furat, cand folosesti cardul

Alerta pentru toti cei care folosesc carduri la cumparaturi sau pentru a scoate bani din bancomate. Iata o noua metoda prin care esti furat!

Un internaut a scris pe o retea de socializare o dezvaluire care ne priveste ne pe toti cei care avem bani in banci si ii retragem de la bancomat. O noua metoda de a fi furati a fost descoperita de acesta.

Tanarul, citat de A1.ro povesteste ca totul a inceput cand a fost nevoit sa efectueze o plata cu cardul, la o benzinarie. Relatam mai jos dezvaluirea barbatului:

„Atentie cand platiti cu cardul! Undeva la inceputul anului am fost la o benzinarie sa alimentez cu benzina si neavand cash la mine am platit cu cardul. Cand m-am dus la ghiseu vanzatorul mi-a luat cardul l-a trecut printr-un POS identic cu unul normal si mi-a inmanat un terminal, pe care scria numele unei banci, ca sa introduc codul PIN. Dupa ce am introdus codul PIN acesta a luat terminalul si l-a pus pe ghiseu. Dupa un minut mi-a spus ca nu a functionat tranzactia si sa mai introduc inca odata codul PIN. De data asta el a trecut cardul prin POS-ul bancii si tranzactia s-a efectuat cu succes. Numai ca, prima data, el mi-a copiat banda magnetica a cardului si de asemenea codul PIN. Asta s-a intamplat undeva la inceputul saptamanii.

Vineri, cand m-am uitat in cont am avut surpriza sa vad ca tocmai ridicasem numerar de la Londra. Se pare ca mi-au reprodus cardul si l-au folosit pentru ridicari de numerar. „Norocul” meu a fost ca am sesizat din timp ridicarile de numerar si am reusit sa blochez cardul. Paguba a fost destul de mare si banca oricum nu te despagubeste deoarece e „PIN based transaction”. In concluzie daca cineva iti spune ca nu a functionat tranzactia si-ti spune sa mai introduci inca o data codul PIN, atunci trebuie sa-ti arate un bon pe care scrie motivul din care nu a fost acceptata prima data tranzactia.

Dati-mi voie sa va atrag atentia asupra unei noi forme de inselatorie, aparuta de curand, si care, din pacate ne-a atins si pe noi in Europa. Mecanismul inselatoriei este urmatorul: pe telefonul mobil apare o instiintare privind un apel nepreluat. Instiintarea poate aparea chiar fara ca telefonul sa fi sunat vreodata. Daca proprietarul telefonului, vazand de ce numar e vorba, iar daca acesta incepe cu +39…, +390…, +391…., +392…, +393…, +394… (in cazul depistat de noi era numarul 393193260045), il sterge imediat, nu se va intampla nimic. Dar daca suna la acel numar va deveni victima infractorilor. In cazul concret, titularul telefonului a sunat la numarul respectiv, nu a mai avut posibilitatea sa intrerupa convorbirea, costurile inregistrate pe factura depasind 2.000 de euro. Din informatiile primite de la Ministerul de Interne e vorba de mai multe astfel de cazuri. De aceea va rog, in ideea prevenirii altor cazuri, transmiteti aceasta informatie cat mai multor oameni.”

