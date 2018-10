Mare atentie! Cod portocaliu de vant puternic in mai multe zone ale tarii

cod portocaliu i galben de ploi i v nt puternic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu, valabila miercuri, intre orele 12.00 si 19.00, in judetele Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, unde vor fi rafale puternice ale vantului, cu viteze de 80-90 de kilometri pe ora. Incepand chiar de marti seara, in intreaga tara a intrat in vigoare un Cod galben vizand intensificari ale vantului si, in zonele montane, ninsori viscolite, iar in Banat, Crisana, Maramures si Transilvania va ploua pe arii extinse. In Bucuresti, se vor semnala, de asemenea, intensificari ale vantului, iar temperaturile vor scadea. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a fost emisa o avertizare Cod galben v ...