Mare atentie! Din octombrie se schimba numele carburantilor! Ce simbol vei gasi la pompa pentru benzina de 95

Alimentare combustibil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carburantii isi vor schimba denumirea comerciala in toata Europa incepand cu data de 12 octombrie 2018. Masura va fi aplicata in toate statele Uniunii Europene, inclusiv in Romania. Astfel, toate masinile alimentate cu benzina vor folosi carburanti notati cu litera ”E” si aceasta litera va fi incadrata intr-un cerc. Litera va fi urmata obligatoriu de una sau de doua cifre, dupa caz. Astfel, daca veti gasi inscriptia E5 intr-un cerc deasupra pompei, inseamna ca veti cumpara benzina de 95 sau de 98 care are maximum cinci procente etanol. Benzina E10 va fi de 95 sau de 98 si cu 10% etanol in compozitie. Anumite vehicule nu sunt pregatite pentru carburant cu atat de mult etanol, as ...