Mare atentie! Iata ce trebuie sa faci daca ti-a ramas un os de peste in gat! 

Daca mananci adesea peste, sansele sunt mari sa ai neplacerea de a ti se infige un os in gat. Recomandarea, in acest caz, este sa mergi la medic, desigur. Cei mai multi oameni, insa, nu prea sunt dispusi sa faca o vizita la cabinet pentru ceva ce nu pare a fi o reala amenintare. In cazul in care intri in aceasta categorie, este bine sa ai totusi la indemana cateva remedii pentru aceasta problema, pentru ca poate fi foarte dureros sa astepti ca osul sa iasa singur. Inainte de toate, retine ca nu este cazul sa te panichezi, pentru ca arareori se intampla ca osul sa produca mai mult decat un disconfort. Panica iti va face misiunea de a scapa de el mult mai grea. Calmeaza-te si incearca unul dintre urmatoarele remedii: 1. Prima si ...