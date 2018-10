Mare atentie la acest tip de peste! Iti distruge sanatatea!

Pangasius google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pangasiusul provine din apele Vietnamului, mai exact din raul Mekong, poluat din cauza numeroaselor fabrici din apropierea acestuia. Pangasiusul este o incrucisare intre mai multe specii de peste. Are o toleranta extrem de crescuta la toxinele prezente in apa cu pricina si, mai mult, se hraneste cu acestea, in asa fel incat curata apa. Vezi si: Poftele tale sunt mesaje importante ale organismului despre sanatatea ta Astfel, pestele nu face altceva decat sa se hraneasca toata viata cu toxine, bacterii si microorganisme, dar si resturi de pesti morti, uscati si macinati sub forma unei pudre. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...