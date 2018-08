Mare atentie la aceste zodii in luna septembrie! trebuie sa te feresti de ele

Zodie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In luna septembrie ar fi bine sa stai departe de aceste zodii! Vor fi in stare de aproape orice pentru a-si atinge scopurile, iar cine le sta inainte nu o vor duce tocmai bine. Zodiile de care sa te feresti in luna septembrie: FECIOARA. Fecioarele sunt puse pe fapte mari in luna septembrie. Se vor concentra atat de tare la proiectele lor de suflet incat s-ar putea sa ii neglijeze pe cei din jur. Indiferenta Fecioarelor doare tare, mai ales ca de acesti nativi te atasezi destul de rapid. SCORPION. Scorpionii vor fi destul de recalcitranti toata luna, dar le va merge bine. Vor sa faca o curatenie generala in lista lor de prieteni. Vezi si: Horoscop 23 august: Se anunta o zi extrem de reusita pentru doua z ...