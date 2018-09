Mare atentie la cardurile contactless! Conturile voastre ar putea fi golite

card contactless google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mare atentie! Datele si banii de pe cardurile cu cip si antena, contactless, pot fi furate in timp ce mergeti pe strada. Cu ajutorul unor aplicatii de smartphone scaneaza datele, iar cu ele cloneaza carduri si fac plati din acel cont. Specialistii in securitate cibernetica spun ca metoda este foarte folosita, mai ales ca victimele NU au cum sa isi dea seama pe moment ce se intampla. Specialistii in securitate cibernetica au descoperit ca hackerii NU mai au nevoie sa monteze dispozitive speciale la bancomate ca sa fure datele de pe card sau chiar banii. Cu o simpla aplicatie de scanare instalata pe telefon, in doar cateva secunde fura datele de identificare bancara: adica numarul cardului, numele poseso ...