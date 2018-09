Mare atentie la ce cumparati: a murit dupa ce a folosit un produs utilizat de foarte multe femei! Despre ce este vorba

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Drama intr-o familie din Marea Britanie, dupa ce o tanara a murit din cauza unui produs pe care multe femei il folosesc. Julie a ajuns de urgenta la spital din cauza unei reactii alergice extrem de puternica la vopseaua de par pe care a folosit-o. In ciuda tratamentului rapid pe care l-a primit de la medici corpul ei a cedat si a intrat in coma. Fata a decedat dupa doar cateva zile, spre disperarea familiei. Specialistii avertizeaza in repetate randuri ca, atunci cand schimbam cosmeticele cu care suntem obisnuiti, sa testam in prealabil produsul folosind cantitati mici, pentru a observa eventualele reactii alergice. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...