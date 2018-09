Mare atentie pentru cetatenii care stau la bloc! Noua lege a asociatilor va aduce multe modificari

blocuri 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana viitoare urmeaza sa intre in vigoare noua lege a asociatiilor de proprietari, lege ce va aduce mai multe modificari activitatii si modului de organizare a acestora. Unul dintre aspectele pe care noua lege le va reglementa priveste modul in care spatiile comune ale blocului pot intra in folosinta privata. Concret, din 28 septembrie, se schimba si conditiile prin care un spatiu comun poate fi atribuit unui proprietar. Mai exact, partile comune vor putea fi atribuite proprietarilor de locuinte din acel bloc doar daca drepturile altor detinatori de apartamente nu sunt afectate. Astfel, porivit legii, se pot da in folosinta exclusiva a unei persoane doar acele spatii comune care nu ar impiedica alti pro ...