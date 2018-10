Mare atentie! Sindromul  ''Fake news'' loveste si la Iasi! In Spitalul ''Sf. Maria'' nu exista copii abandonati

Spitalul Sf Maria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sindromul de Fake News loveste si la Iasi. Dezinformarea on-line referitoare la faptul ca zeci de copii sunt abandonati in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Iasi, este un subiect care nu are nicio legatura cu realitatea, creeand doar unele avantaje pentru persoanele semnatare. ''Va informam ca apelul umanitar lansat on-line de un ''comitet inimos'' in data de 29.09.2018, pentru 57 de copii adandonati in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Iasi, este un subiect care nu are legatura cu realitatea. In spitalul ''Sfanta Maria'' Iasi nu exista copii abandonati si vom sesiza din nou organele abilitate pentru a ancheta acest material (http://iasi.247/ro/a ...