Mare atentie! Toti romanii ar putea avea probleme mari de la 1 noiembrie 2018

Desi de la 1 noiembrie aceasta lege ar trebui sa intre in vigoare cei de la ANAF nu par pregatiti pentru a face fata valului "Atunci cand emiti orice lege trebuie sa fii pregatit de la A la Z". Potrivit legii care intra in vigoare de la 1 noimbrie toate casele de marcat din Romania ar trebui sa fie electronice, dar sunt sute de mii de firme care nu au reusit sa faca acest pas. In plus, nici Fiscul nu este pregatit sa preia datele online si din aceasta cauza procedura raportarilor de la comerciant la ANAF va fi mai complicata si presupune cheltuieli suplimentare pentru companii. Casele de marcat eletronice sunt concepute sa transmita instantaneu catre ANAF toate incasarile comerciantului. Numai ca tocm ...