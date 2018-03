Mare atentie! Un barbat a fost inselat prin metoda „masina de cusut”. Cum functioneaza metoda

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara a anuntat ca un barbat din judetul Timis a fost inselat cu 7.000 de euro prin metoda „masina de cusut”. Barbatul a platit acesti bani unor necunoscuti pe care i-a intalnit in Deva si care i-au promis ca-i vor face rost de acte care sa ateste faptul ca masina de cusut pe care o detine este una originala si poate fi vanduta unui colectionar. Fapta s-a petrecut in urma cu o saptamana, barbatul de 51 de ani relatand politistilor ca persoane necunoscute i-au spus ca va primi 60.000 de euro pe masina de cusut pe care o are, daca o va vinde unui colectionar de astfel de obiecte. „Colectionarul” i-a solicitat actele masinii de cusut, insa barbatul nu le avea, mo ...