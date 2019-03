Mare atentie! Un produs cunoscut de la LIDL a fost scos de pe rafturi! Daca l-ai cumparat, returneaza-l

Lidl google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei de la Lidl recheama preventiv produsul „Chef Select, Sandwich sortarile Pui si bacon prajit si Salam de Sibiu si cascaval, 200g“ indiferent de termenul de valabilitate. S-a constatat ca produsele afectate contin faina de soia nedeclarata pe eticheta. Din cauza posibilelor reactii alergice la ingerare, clientii cu alergie la soia ar trebui sa tina cont neaparat de retragere si sa nu consume in niciun caz produsele. Avand in vedere posibilele reactii alergice in urma consumului, clientii alergici la soia trebuie sa acorde o atentie absoluta acestei rechemari. EXCLUSIV! Teapa in magazinele Lidl din Iasi! Clientii au fost pacaliti cu un produs absolut banal. Magaria putea fi observata din avion Pent ...