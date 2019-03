MARE SARBATOARE pentru romani: Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Crestinii ortodocsi sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gabriel i-a spus Fecioarei Maria ca urmeaza sa fie mama lui Iisus Hristos.

Aceasta zi mai poarta numele de Zamislirea Domnului, Blagovestenie sau Ziua Cucului, pentru ca acum incepe cucul sa cante si sa anunte ca a venit primavara. In unele zone, oamenii numara de cate ori a cantat cucul pentru a afla cati ani mai au de trait.



Fetele si baietii care vor sa afle daca se vor casatori in acest an trebuie sa ii cante cucului: "Cucule voinicule/Cati ani imi vei da/Pana m-oi insura (marita)? ". Daca pasarea va canta, inseamna ca nu se vor casatori in acel an. Daca pasarea o sa taca, in acel an se vor insura/marita.



In unele zone, craca pe care a cantat cucul se pune in scaldatoarea fetelor pentru a fi petite de flacai.



Potrivit traditiei, in aceasta zi nu ai voie sa te certi cu nimeni. Altfel, vei avea parte de necazuri tot anul. Tot de Buna Vestire se pun paine si sare pe pragul casei ca hrana pentru ingeri.

De Buna Vestire se mananca peste, pentru ca omul sa se simta intreg anul ca pestele in apa si pentru ca este mancarea lui Iisus Hristos. In strabuni se spunea ca pescarii nu trebuie sa arunce mamaliga in apa in aceasta zi pentru a nu muri pestii.



In Bucovina, gospodinele nu pun oua la closca in aceasta zi, deoarece se crede ca puii ar putea iesi cu doua capete si patru picioare. In Maramures, femeile aduna din casa si curte lucrurile de care nu mai au nevoie si le dau foc, ritual cunoscut drept Noaptea focurilor.



Din batrani se spune ca nu trebuie sa te prinda pe stomacul gol cantatul cucului - "Cucu-n spate mi-a cantat/Si moartea m-a sagetat!". De asemenea, trebuie sa fii foarte bine hranit de Buna Vestire, pentru ca nu ai voie sa simti deloc senzatia de foame si nu trebuie sa iesi din casa pe stomacul gol.



Gospodarii mai cred ca daca in aceasta zi vor ameninta pomii cu toporul acestia sigur vor rodi.



Ziua de Buna Vestire poate fi interpretata si ca o prognoza meteorologica, pentru ca asa cum va fi pe 25 martie, asa va fi si de Paste, potrivit ziare.com.