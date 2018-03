Mare sfant este pomenit astazi, considerat martir si facator de minuni! Ce rugaciune sa zici in aceasta zi sfanta ca sa ai parte numai de bine! Sa cerem lui sa se roage lui Dumnezeu pentru noi

sf cuvios stefan

Sfantul Stefan Marturisitorul este sarbatorit pe 28 martie. Este mai putin cunoscut printre credinciosi. Dar este mare facator de minuni. S-a jertfit in numele Ortodoxiei si a infruntat cu mult curaj ura conducatorilor acelor vremuri asupra icoanelor.

In fiecare an, pe 28 martie, Biserica Ortodoxa il pomeneste pe Cuviosul Stefan. A fost egumen al Manastirii Triglia, din tinutul Bitiniei, situat in partea nord-vestica a Asiei Mici de azi. La vremea aceea, se afla la putere imparatul Leo al V-lea Armeanul, ramas in istorie sub numele de „urator de icoane”.

In anul 815, acesta a lansat o adevarata campanie de denigrare a obicetelor de cult. A obligat preotii sa aseze icoanele in biserici in asa fel incat acestea sa nu mai poata fi atinse de catre credinciosi. Ba mai mult, a trimis in exil capi ai Bisericii. Si a pornit prigoana impotriva celor ce nu i se supuneau. In aceeasi perioada, a avut de patimit pentru credinta sa si Cuviosul Stefan Marturusitorul.

Inca de mic copil, Sfantul Stefan Marturisitorul si-a dedicat viata cuvantului lui Dumnezeu. Asa se face ca, de la o varsta destul de frageda, a ajuns sa fie calugar. Peste ani, a devenit conducatorul manastirii Triglia, de langa Constantinopol. Prigoana impotriva sfintelor icoane l-a prins in calitate de egumen. Motiv pentru care a fost chemat la curtea imparatului si supus unui interogatoriu aspru. A fost chinuit si supus unor torturi groaznice. In incercarea de a fi convins sa semneze documentul prin care se renunta la cinstirea icoanelor.

Cum egumenul era foarte credincios si hotarat sa nu tradeze Ortodoxia, l-a acuzat pe Leo Armeanul de necredinta, infruntandu-l pe acesta cu mult curaj. A fost aruncat in temnita, in anul 815, si supus in continuare la torturi. S-a stins la scurta vreme dupa ce a fost incarcerat, fara a renunta la crezul sau si la cinstirea sfintelor icoane. A ramas in constiinta crestinilor drept sfant martir, facator de minuni.

Canon de rugaciune catre Sfantul Cuvios Stefan, facatorul de minuni

Troparul Sfantului Cuvios Stefan, facatorul de minuni, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Stefan, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Troparul Sfantului Cuvios Stefan, facatorul de minuni, glasul 1:

Locuitor pustiului, inger in trup si de minuni facator te-ai aratat, purtatorule de Dumnezeu, Parintele nostru Stefan. Cu postul, cu privegherea si prin rugaciune primind daruri ceresti, tamaduiesti pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credinta. Slava Celui Ce ti-a dat tie putere; Slava Celui Ce te-a incununat pe tine; Slava Celui Ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.

Cantarea 1, glasul 1. Irmos: Cantare de biruinta…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Praznuind cu credinta Dumnezeiasca pomenirea ta, de Dumnezeu inteleptite parinte, pe Stapanul tuturor pururea Ilslavim, Cel Ce te-a preamarit pe tine cu multe minuni, Preacuvioase Stefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaintelepteste indumnezeindu-ti-se cugetul cu Dumnezeiestile chemari, desavarsit s-a indepartat de la patimile trupului si te-a aratat pe tine inger pe pamant, Sfinte Stefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ostenelile infranarii le-ai ales si patimile cele cu anevoie de infranat ale trupului le-ai nimicit, parinte. Si in nepatimire, ca intr-o haina luminoasa, te-ai imbracat, Sfinte Stefan.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Prin infranare rastignindu-ti madularele tale, ai vietuit lui Hristos, Celui Ce a pierdut moartea prin Cruce si te-ai imbogatit din destul cu darul tamaduirilor.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Pe Cuvantul Cel de Negrait L-ai zamislit, Preacurata; pe Cel Ce tine toate marginile pamantului, pe Acesta L-ai nascut. Pe Care, cu osardie, roaga-L sa ne mantuiasca pe noi.

Cantarea a 3-a. Irmos: Sa se intareasca inima mea…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fapte cinstite si cu indreptari virtuoase, ca o stea prealuminoasa ai stralucit in adunarea calugarilor, parinte si cu stralucirile minunilor ai luminat cele de sub soare.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea harului Duhului ai nimicit pe vrajmasii cei fara de trupuri si prin cugetare smerita, cu buna cuviinta te-ai inaltat si te-ai aratat lucrator asupra ta, intelepte parinte.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu cuvantul adevarului ai ingradit gurile ereticilor, parinte si surghiunuri patimind, ai dobandit Dumnezeiasca cununa si te-ai aratat mai presus de rani, preaales mucenic.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Ca Dumnezeu sa Se arate oamenilor, S-a facut Dumnezeu Om, primind inceput din tine, Singura Curata, Cel fara de inceput. Pentru aceasta, credinciosii te fericim pe tine, Fecioara.

Irmosul:

Sa se intareasca inima mea intru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce peste ape ai intarit cerul cel de-al doilea si ai intemeiat pamantul peste ape, Atotputernice.

Cantarea a 4-a. Irmos: Cu Duhul mai inainte vazand…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adapandu-te cu picaturile sfintitelor tale lacrimi, te-ai aratat pom aducator de roada, Sfinte Cuvioase, Preaintelepte Stefan, dand roade de fapte bune, pline de bun miros si izvorasti multime de minuni. Pentru aceasta, cu buna cuviinta te cinstim pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica, unde se odihnesc cinstitele tale moaste, intelepte, ca un Dumnezeiesc Rai se arata, rasarind multe feluri de flori ale minunilor, cu care se indulcesc inimile celor ce, cu credinta, pururea te lauda pe tine, Parinte Stefan.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe cei orbi ii dezlegi si potolesti neputintele cele rele ale oamenilor, spre Slava lui Hristos, de la Care, imbogatindu-te prin darul ostenelilor, te-ai inaltat, te-ai luminat si te-ai preamarit, lauda calugarilor, parintele nostru.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Sfinteste-ne pe noi, Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, Ceea ce ai nascut cu Trup pe Cel Sfant, Care a voit a Se asemana oamenilor. Si prin rugaciunile tale, arata-ne pe noi partasi Locasului celui Ceresc, Preacurata.

Cantarea a 5-a. Irmos: Pacea Ta da-ne-o noua…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin virtutile cele de Dumnezeu insuflate aratandu-te uns ca si cu un mir, dupa adormire ai izvorat mirul cel cu buna mireasma, preaintelepte; de care minunandu-se cei credinciosi, cu dragoste te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu aratarile cele mari ale minunilor celor infricosatoare si dupa moarte si dupa mutare si dupa sfintita ingroparea ta ai stralucit, vrednicule de lauda, Parinte Stefan.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Savarsindu-ti in chip sfintit, intru Hristos, vietuirea ta, te-ai salasluit laolalta cu Sfintii, Preacuvioase Stefan, de Dumnezeu Inteleptite, parintele nostru. Si acum sfintesti pe cei ce cu credinta te cinstesc pe tine.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Nascand tu, Fecioara, pe Dumnezeu Emmanuel, Care S-a aratat in Trup din milostivire, pe Acesta, ca pe un Iubitor de oameni, roaga-L, Preacurata, sa Se milostiveasca spre oamenii cei pacatosi.

Cantarea a 6-a. Irmos: Proorocului Iona urmand…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei schiopi ii faci sa umble, pe cei orbi ii faci sa vada, pe cei slabanogi ii intaresti a umbla si duhurile cele viclene le alungi, cu puterea lui Hristos, Preacuvioase Parinte Stefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din cinstita racla ta, intocmai ca dintr-un izvor curat, curg neincetat, cu indestulare, ape de tamaduiri, fericite, secand mlastinile cele urate ale patimilor.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Lucrator minunat al minunilor si pastor adevarat te-ai aratat, Cuvioase Parinte Stefan, pazind de-a pururi turma ta, pe care ai adunat-o cu sudorile tale cele multe.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Asupra ta, ca Ploaia pe Lana, pogorandu-Se Mantuitorul, Nascatoare de Dumnezeu, cu adevarat a secat apele inchinarii la idoli si a adapat sufletele celor ce pururea te cinstesc pe tine.

Irmosul:

Proorocului Iona urmand, strig Tie: scoate din stricaciune viata mea, Bunule si ma mantuieste, Mantuitorul lumii, pe mine cel ce strig: Slava Tie.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Aratatu-Te-ai astazi…

Pe cei ce cu credinta savarsesc pomenirea ta, Preafericite Stefan, pazeste-i de toata rautatea si ispita sarpelui, ca unul care ai dobandit indraznire catre Stapanul tuturor. Pe Care, roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.

Cantarea a 7-a. Irmos: De tinerii cei din Babilon…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe carbunii petrecerii celei sihastresti jertfindu-te pe tine insuti, buna mireasma a lui Hristos te-ai aratat, parinte, bine inmiresmand fetele credinciosilor si lucrand minuni mai presus de cuget.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu razele dreptei credinte stralucind, ai alungat intunericul eresurilor, intelepte si multi ani rabdand surghiunurile, mucenic, fara de sange te-ai aratat. Pentru aceasta, cu credinta te laudam pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Multa rabdare si infranare dobandind si credinta si dragoste adevarata, te-ai aratat pentru saraci parinte, pentru vaduve ocrotitor, impreuna patimitor si smerit, marirea si lauda calugarilor, Sfinte Parinte Stefan.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

De privegherea ta cea de toata noaptea si de staruinta rugaciunilor, de lacrimi si de suspinuri si de dragostea cea adevarata catre Ziditorul, s-a minunat ceata celor cu cuget rau, ale carei inselaciuni le-ai surpat, Sfinte Stefan.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Cum hranesti cu lapte pe Fiul tau Cel fara de tata, Care hraneste toata suflarea, Maica Preacurata? Cum porti in maini pe Cel Ce poarta toate? O, minunea ta, cea mai presus de gand! Pentru aceasta, pururea cantam minunile tale.

Cantarea a 8-a. Irmos: Pe Cel de Care se infricoseaza…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

In chip preacuvios savarsind cele preacuvioase, preafericite, te-ai alaturat de cei preacuviosi si de toti cei alesi, cu care impreuna te cinstim pe tine si ne plecam inaintea raclei moastelor tale, de Dumnezeu purtatorule, Sfinte Stefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dobandind cuget curat,ai ajuns oglinda impodobita a Duhului, preaintelepte, primind intru tine descoperirile Lui si cu dogmele invataturilor tale ai luminat pe oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preamarita minune se vede, savarsita de tine preaintelepteste, preafericite. Ca, numai cu o privire a ta, femeia care era intru neputinta s-a vindecat si a umblat drept.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Duhul Sfant, Domnul.

Pe Tatal Cel fara de inceput, pe Fiul si pe Sfantul Duh, pe Treimea Cea Nedespartita, pe Atottiitoarea Cea pururea Infiintata, Firea Cea in Trei fete, ca pe o Slava si ca pe o Imparatie sa O slavim.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Pe Cel fara de trup, Care S-a Intrupat de bunavoie dintru tine, Preacurata, roaga-L ca sa omoare patimile trupului si sufletului meu, celui omorat de pacate si sa-l invieze.

Irmosul:

Sa laudam, sa binecuvantam si sa ne inchinam Domnului, cantandu-I si preainaltandu-L pe Dansul intru toti vecii.

Pe Cel de Care se infricoseaza ingerii si toate Ostile, ca pe Facatorul si Domnul, preoti, laudati-L, tineri, slaviti-L, popoare, binecuvantati-L si-L preainaltati intru toti vecii!

Cantarea a 9-a.Irmos: Pe Norul cel Purtator de…

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmand pe cararile celor ce au vietuit cu buna cuviinta si in chip preacuvios pe pamant, bland si fara de rautate, linistit, smerit si impreuna patimitor si plin de dragoste Dumnezeiasca, te-ai aratat, Sfinte Stefan. Pentru aceasta, cu credinta te laudam pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un mir cu dulce mireasma, ca un crin preacinstit, ca un trandafir bine inflorit, izvorasti din cinstita ta racla, buna mireasma a tamaduirilor celor nenumarate, indepartand neputintele cele rele ale celor ce cu fierbinte credinta se apropie de tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Parinte Stefan, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un pastor Dumnezeiesc, ca pe un mare urmator al Incepatorului pastorilor, Hristos, pe tine te rugam, intelepte, cu mijlocirile tale cele pururea cinstite, mantuieste-ne pe noi, ca pe cei ce ne gasim acum ca niste oi ale turmei tale.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pomenirea ta cea preasfanta stralucind, ca un soare mare, lumineaza cu adevarat faptura. Pe care cu dreapta credinta savarsind-o, strigam tie, Sfinte Stefan, acopera-ne si pazeste-ne pe noi, luminand cugetele tuturor, prin rugaciunile tale.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Ca un iubitor de pacate, intru nepurtare de grija am vietuit si ma cutremur de judecata cea nefatarnica, inaintea careia, prin sfintele tale rugaciuni, pazeste-ma pe mine neosandit, Mireasa a lui Dumnezeu, ca pururea sa te fericesc pe tine, ca pe o Ocrotitoare, Preacurata.

Irmosul:

Pe Norul cel Purtator de Lumina, intru care Stapanul tuturor din cer, ca Ploaia pe Lana, S-a pogorat si S-a Intrupat pentru noi, facandu-Se Om Cel fara de inceput, sa o marim cu totii, ca pe Maica Preacurata a Dumnezeului nostru.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormantul Tau, Mantuitorule…

Pomenirea ta, parinte, ca un soare luminos lumineaza inimile credinciosilor, alungand patimile si scotandu-ne dintru intuneric si ne acopera si ne pazeste de ispitele vietii, pe cei care cu credinta savarsim sfanta pomenirea ta, Preacuvioase Parinte Stefan.

SEDELNA Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormantul Tau, Mantuitorule…

Chiverniseste, Curata, ticalosul meu suflet si te milostiveste spre dansul, care aluneca din pricina multimii greselilor in adancul pierzarii; si in ceasul infricosatoarei morti rapeste-ma pe mine, Ceea ce esti cu totul fara prihana, de la demonii cei ce ma clevetesc si din tot chinul.

SEDELNA Sfintei Cruci si a Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormantul Tau, Mantuitorule…

Maica cea Preacurata, vazandu-Te pe Tine, Hristoase, mort pe Cruce intins, striga: Fiul meu Cel fara de inceput cu Tatal si cu Duhul, ce este aceasta oranduire nespusa a Ta, Indurate, prin care ai mantuit zidirea cu Preacinstita mana Ta?

Sursa: doxologia.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.