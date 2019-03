Marea Britanie ar putea sa nu mai paraseasca UE niciodata. Avertismentul Theresei May

Theresa May 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul britanic Theresa May a avertizat parlamentarii britanici ca, daca nu vor sustine acordul Brexitului a treia oara cand va fi propus, atunci Bruxellesul ar putea insista pentru o amanare de lunga durata. May spune ca scad astfel sansele ca Regatul Unit sa paraseasca blocul european, scrie The Guardian. May a declarat ca ar fi „un simbol al esecului colectiv politic al parlamentului” participarea Marii Britanii la alegerile europarlamentare din mai, lucru care ar putea fi necesar din cauza unei amanari de lunga durata. Ea a avertizat ca, daca parlamentarii nu ii vor sustine acordul, s-ar putea ca Marea Britanie sa nu paraseasca Uniunea Europeana timp de luni bune „sau chiar ni ...