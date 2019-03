Marea Britanie are parte de un adevarat soc! Din cauza BREXIT pierde miliarde de lire pe luna 

brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Brexit a fost amanata si in ceel din urma Marea Britanie ar putea renunta la ideea parasirii UE, dar raul a fost facut iar economia a suferit deja mari daune, printre care slabirea drastica a lirei, reducerea activitatii economice si o scadere a investitiilor, comenteaza BBC, citata de Mediafax. Economia este acum cu 2% mai mica decat ar fi fost daca Marea Britanie ar fi ales sa ramana in blocul comunitar, potrivit Bancii Angliei. Productia economica pierduta de la referendum este de aproximativ 800 de milioane de lire sterline (1 miliarde de dolari) pe saptamana sau de 4,7 milioane de lire sterline (6 milioane de dolari) pe ora. Consecintele economice s—au acumulat, in ciuda faptului ca nu au existat in ...