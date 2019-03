Marea Britanie cere formal Uniunii Europene amanarea BREXIT

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Marii Britanii, Theresa May, va cere formal Uniunii Europene amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street. Parlamentarii conservatori pro-Brexit ameninta ca vor intra in greva daca Theresa May va amana iesirea Marii Britanii din UE Theresa May ii va trimite astazi sau maine o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar si implicit amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a precizat purtatorul de cuvant al Biroului premierului britanic, citat de agentia de presa Reuters. Anuntul a fost facut dupa ce Theresa May a discutat cu membrii Cabinetului ...