Marea Britanie dorește un acord privind Brexit-ul pana in noiembrie

Zodiile care inșala in septembrie. A partenerului tau e printre ele? Sunt trei la număr și nu își pot ține mâinile acasă. Vor să aibă totul pe placul inimii, chiar dacă alegerile lor îi pot răni pe cei din jur. Îți prezentăm, mai jos, zodiile care înșală în septembrie: Citește mai departe...

Cum a fost pedepsit arbitrul care a suparat-o pe Serena Williams in finala de la US Open Organizatorii de la US Open l-au pedepsit pe arbitrul Carlos Ramos, cel care a suparat-o pe Serena Williams in timpul finalei cu Naomi Osaka.

De ce evreii consuma separat carnea și laptele Fiecare sarbatoare are preparatele sale specifice, băuturi și prăjituri speciale. Iată principalele legi care guvernează meniul din bucătăria creștină, evreiască sau musulmană, scrie Deutsche Welle. Citește mai departe...

Sprijin pentru Gabriela Firea: mai multi actori, sportivi si academicieni ii aduc un elogiu public, intr-o scrisoare deschisa In plin razboi in PSD, mai multi academicieni, actori si sportivi semneaza o scrisoare deschisa de sustinere a Gabrielei Firea, pentru ceea ce ei numesc "implicarea benefica in viata Capitalei Romaniei". Printre semnatari, se regasesc Constantin Balaceanu Stolnici, Razvan Theodorescu (membri ai Acad ...

"Roma", de Alfonso Cuarón, a primit Leul de Aur la Festivalul de Film de la Venetia 2018 "Roma", o dramă semnată de regizorul mexican Alfonso Cuarón a câştigat, sâmbătă seara, trofeul Leul de Aur al celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, informează AFP. Citește mai departe...

Kim Kardashian, sexy in bikini, in centrul unui scandal FOTO Kim Kardashian și-a atras critici, după ce a pozat în bikini pe plajă, însă mima scene obscene. Citește mai departe...

Prima reacție a lui Victor Slav, dupa ce a vazut ca Bianca Dragușanu conduce un Bentley! A vorbit despre relația cu fiica lor, Sofia Victor Slav vorbește pentru prima dată despre relația pe care o are cu fetița lui după ce s-a despărțit de Bianca Drăgușanu. ”O văd în fiecare zi”, a declarat el pentru WOW. biz. Vedeta Kanal D spune că își adoră fetița și că încearcă să o vadă aproape în fiecare zi, excepție făcând doar zilele […] The post Prima reacție a lui Victor Slav, după ce a văzut că Bianca Drăgușanu conduce un Bentley! A vorbit despre relația cu fiica lor, Sofia appeared first on Cancan.ro.

Fiul lui Adrian Mutu a implinit 16 ani! Ce urare a primit Mario de la tatal sau Moment de sărbătoare în familia lui Adrian Mutu. Fiul său cel mare, Mario, a împlinit 16 ani. Fostul fotbalist este mândru de fiul său, astfel că a ţinut să împărtăşească cu toată lumea fericirea din familia sa. Mario a împlinit 16 ani, iar tatăl său a vrut să-i transmită încă o dată sfaturi părinteşti, aşa […] The post Fiul lui Adrian Mutu a împlinit 16 ani! Ce urare a primit Mario de la tatăl său appeared first on Cancan.ro.

Președintele Klaus Iohannis, mesaj cu prilejul sarbatorii Roș Hașana – Anul Nou Evreiesc 2018: Shaná Tová Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis duminică, 9 septembrie a.c., un mesaj cu prilejul sărbătorii Roș Hașana – Anul Nou Evreiesc 2018. Vă prezentăm în continuare textul mesajului: /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Artic ...