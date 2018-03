Marea Britanie, masuri de urgenta dupa dezvaluirile aparute recent

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul Marii Britanii va cere , Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters, potrivit news.ro. Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei ca marile companii din sectorul digital nu ofera utilizatorilor termeni si conditii clare si concise despre cum sunt folosite datele lor personale. Obiectivul sau este ca informatiile sa fie cuprinse intr-o singura pagina. In cazul , acordul pentru utilizarea serviciilor companiei are peste 3.700 de cuvinte, iar in cel al Twitter 11.000 de cuvinte. Guvernul de la Londra a convocat d ...