Marea Britanie: "Rusia a testat cat de eficient este agentul neurotoxic daca este plasat pe clanta usii"

Rusia a testat cat de eficient este agentul neurotoxic daca este plasat pe clanta usii, inainte ca Serghei si Iulia Skripal sa fie atacati in martie la Salisbury, a spus consilierul pe securitate nationala al premierului Marii Britanii, Mark Sedwill, intr-o scrisoare adresata secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza The Guardian. In aceeasi scrisoare, Mark Sedwill a relatat ca Serviciul militar de informatii al Rusiei ii spiona pe Serghei Skripal si pe fiica lui, Iulia, cu cel putin cinci ani inainte de atacul cu agentul neurotoxic. Astfel, incepand din 2013, conturile de email ale Iuliei Skripal au fost tinta specialistilor cinbernetici ai Serviciului militar de Informatii al ...