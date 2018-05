Marea Britanie, solicitare de URGENȚA in scandalul Cabridge Analytica

Biroul Comisarului pentru Informaţii al Marii Britanii (ICO) a dispus ca firma de consultanţă Cambridge Analytica să predea toate datele şi informaţiile personale pe care le deţine despre un alegător american, inclusiv detalii despre sursa informaţiilor şi ce a făcut cu ele; în caz contrar riscând începere urmărirII penalE, scrie The Guardian.

Decizia deschide calea pentru aproape 240 de milioane de alegători americani care îşi pot cere datele de la firmă în conformitate cu legea britanică.

Cazul a fost demarat de David Carroll, un profesor la Şcoala Parsons de Design din New York. Ca cetăţean, pentru el nu exista nicio modalitate prin care ar putea obţine aceste informaţii sub legea americană, dar în ianuarie 2016 el a descoperit că firma Cambridge Analytica a procesat datele alegătorilor americani în Marea Britanie şi că acest lucru îi oferă drepturi noi în baza legislaţiei britanice. Cambridge Analytica nu acceptă aceste argumente şi a comunicat că americanul are aceleaşi drepturi de a cere aceste informaţii cât ar avea „un membru al talibanilor care stă într-o peşteră în cel mai pustiu colţ al Afganistanului”.

ICO nu a acceptat acest argument şi a comunicat companiei că are 30 de zile la dispoziţie pentru a se conforma sau a face apel.

Cambridge Analytica a anunţat săptămâna aceasta că a intrat în lichidare, dar ICO a precizat că, în termenii legii brritanice, nu poate evita responsabilităţile ce îi revin şi că „nerespectarea acestora reprezintă o infracţiune penală”.

„Acest lucru ar trebui să elucideze multe mistere legate de ce a făcut compania cu datele şi de unde le-a obţinut. Sper că va ajuta investigaţiile din ţara mea şi a voastră dar şi în alte ţări precum Canada. Există multe întrebări la care nimeni nu a putut răspunde până acum, aşa că sper că acum va fi o etapă importantă pentru a înţelege ce a făcut de fapt compania”, a declarat Carroll.