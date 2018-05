Marea Britanie sufera de `o epidemie de gropi` care a costat asiguratorii 4,2 milioane de lire sterline in 2018 (Financial Times)

Marea Britanie suferă de ”o epidemie de gropi” pe drumurile publice care a costat asigurătorii 4,2 milioane de lire sterline de la începutul acestui an, sub formă de despăgubiri plătite automobiliştilor pentru automobilele avariate, relatează Financial Times vitat de news.ro

Potrivit asociaţiei automobiliştilor (AA), în perioada ianuarie-aprilie au avut loc 4.200 de solicitări de despăgubiri legate de gropi în carosabil, cu 171% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

La o medie de 1.000 de lire pentru fiecare depăgubire, costurile provocate asigurătorilor se ridică la 4,2 milioane de lire.

Numărul solicitărilor pentru depanare primite de asociaţia AA din cauza gropilor s-a dublat în aceeaşi perioadă.

”Epidemia de gropi a deveni o ruşine naţională. Şoferii intră în gropi şi îşi distrug suspensiile, direcţia şi podeaua maşinii, îşi rup axele, iar uneori deviază de la direcţia de mers şi lovesc alte vehicule, borduri sau stâlpi de iluminat”, a declarat Janet Connor, director pentru asigurări la AA.

Eaa spus că în acest an numărul de solicitări de despăgubiri pentru daune grave este tot mai mare, cazuri care nu s-au produs anul trecut.

Vremea nefavorabilă din Marea Britanie de iarna trecută este parţial responsabilă pentriu apariţia gropilor. Ploaia poate lărgi fisurile existente în asfalt, în timp ce temperaturile de îngheţ şi zăpada produse de uraganul numit ”bestia din est” au provocat probleme suplimentare pentru drumurile din Marea Britanie.

Connor a spus că guvernul şi autorităţile locale au nevoie de bani mai mulţi pentru întreţinerea drumurilor.

”Chiar şi ministrul Transporturilor, care în martie a anunţat fonduri de 100 de milioane de lire sterline pentru repararea drumurilor, a admis că începând din anii 1980 nu au mai fost cheltuiţi suficienţi bani pentru drumuri.

Potrivit unui site înfiinţat de un grup de ciclişti, numit fillthathole, cele mai slabe performanţe la repararea drumurilor le au autorităţile din Scoţia şi Ţara Galilor.

Potrivit Alianţei Industriei Asfaltului, 24.000 de mile de drumuri din Marea Britanie trebuie să fie reparate în cursul anului viitor.