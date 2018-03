Marea Britanie: Un al doilea politist a fost internat in spital cu simptome de otravire in urma atacului efectuat asupra lui Skripal

Serghei Skripal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un al doilea politist a fost internat in spital pentru tratarea a ceea ce pare otravire dupa atacul chimic efectuat asupra fostului spion rus Serghei Skripal, insa simptomele agentului sunt minore, relateaza Reuters, citand Mail Online. Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a fost internat in spital cu semne de otravire. Acesta este constient si nu mai este in stare grava. Vezi si: Cazul Skripal: Raspunsul Rusiei nu schimba cu nimic faptele, afir ...