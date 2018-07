Marea Britanie va legaliza cannabisul in scop medicinal in lunile urmatoare

Cannabis medicinal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cannabisul medicinal va fi disponibil pe baza de reteta in Regatul Unit din toamna aceasta, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Sajid Javid. ''Va veni in ajutorul pacientilor cu nevoi medicale specifice, dar acest lucru nu va constitui in niciun caz un prim pas catre legalizarea canabisului pentru uz recreational'', a declarat ministrul intr-un comunicat. Inainte de a lua decizia de a legaliza cannabisul in scop medicinal, ministrul a stat de vorba cu doua grupuri de experti. ''Autorizarea canabisului terapeutic pe baza de reteta va ameliora viata pacientilor care in prezent sufera in tacere. Nu e nimic mai dificil decat sa-ti vezi apropiatii in suferinta, d ...