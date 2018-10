Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit

Premierul britanic Theresa May a confirmat joi că Uniunea Europeană şi Marea Britanue studiază posibilitatea extinderii cu 'câteva luni' a perioadei de tranziţie post-Brexit, pentru a evita apariţia unei frontiere dure între Irlanda şi Irlanda de Nord, transmit agenţiile Press Association şi EFE preluate de Agerpres.

În a doua zi a summitului european, premierul britanic a spus că s-au înregistrat 'progrese importante' atât în privinţa acordului legat de ieşirea Marii Britanii din UE cât şi în stabilirea viitoarelor relaţii cu blocul comunitar. Continuă însă impasul privind crearea unui viitor mecanism care să garanteze că nu va apărea o aşa-numită 'frontieră dură' între Irlanda şi Irlanda de Nord.'O idee nouă care a apărut - şi este doar o idee în acest moment - este crearea unei opţiuni pentru a extinde perioada de tranziţie cu câteva luni, şi ar fi doar o chestiune de luni', a declarat Theresa May în faţa presei.Ea şi-a manifestat însă speranţa că nu va fi nevoie de o asemenea prelungire dincolo de luna decembrie 2020, când ar urma să se încheie perioada de tranziţie deja convenită, şi a subliniat că prioritatea ei este ca viitoarea relaţie dintre Marea Britanie şi blocul comunitar să fie implementată până în decembrie 2020, astfel încât să nu mai fie nevoie de extinderea tranziţiei post-Brexit.Premierul britanic a insistat că ar accepta o extindere a acestei tranziţii numai dacă se va dovedi că viitoarea relaţie dintre Marea Britanie şi UE va fi imposibil de implementat până în decembrie 2020.Agenţia Press Association notează că Theresa May s-a confruntat cu o reacţie negativă a susţinătorilor Brexitului, după ce în ziua precedentă ea ar fi evocat posibilitatea prelungirii perioadei de tranziţie cu un an, adică până în decembrie 2021.Fostul lider al partidului eurosceptic UKIP şi de asemenea lider al campaniei pro-Brexit la referendumul din 2016, Nigel Farage, a declarat că orice prelungire a perioadei de tranziţie poate să întârzie ieşirea Marii Britanii din UE chiar şi până la scrutinul legislativ din mai 2022, iar aceasta 'ar putea însemna că vom mai ieşi niciodată' din UE.